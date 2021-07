Bug sur les lignes d'Orange : du bon usage de l'urgence ?

Le ton a changé, indubitablement. Fini, la place Beauvau et le ministre de l'Intérieur qui convoque le PDG d'Orange, Stéphane Richard, au lendemain de la panne. Un mois et demi plus tard, place à la conférence de presse en ligne avec intervention éclair - débat parlementaire sur le pass sanitaire oblige - du secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, assisté d'un haut-fonctionnaire de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Ce 22 juillet, les explications étaient technico-administratives, pour ne pas dire technocratiques.