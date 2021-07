Bublik et Anderson se donnent rendez-vous en demie à Newport

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Andrew Couldridge Alexander Bublik n'a pas eu de souci sur le gazon américain ce jeudi./Photo prise le 24 juin 2021/REUTERS/Andrew Couldridge

Ce jeudi soir, les deux premiers quarts de finale du tournoi ATP de Newport se déroulaient du côté des États-Unis. Alexander Bublik, tête de série n°1, a été le premier à se qualifier pour la suite de la compétition en battant Jason Jung. Solide au service puisqu'il n'a pas concédé le moindre break, le Kazakh a plié l'affaire en deux manches 6-2/6-4 et 1h17 de jeu. Au prochain tour, il affrontera le sud-Africain Kévin Anderson. Opposé à Jack Sock, le finaliste de l'US Open 2017 et de Wimbledon 2018 poursuit sa belle semaine. Malgré la perte d'une manche, l'ancien numéro 5 mondial, redescendu au 113ème rang, a gagné en 2h35. Score final 6-7(5)/6-2/6-4. Demain les deux derniers quarts opposeront Brooksby à Gojowczyk et Thompson à Cressy.