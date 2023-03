Bruxelles veut lutter contre le greenwashing

Le mercredi 22 mars, la Commission européenne dévoile un plan pour lutter contre le greenwashing, l’écoblanchiment en bon français, assorti de sanctions dissuasives. « Zéro carbone », « à base de matériaux recyclés », « empreinte climatique réduite », « bon pour la planète », « produit vert », « responsable » et autres « neutralité carbone » : les affirmations « trompeuses », les labels verts « fantaisistes » et les bilans carbone « douteux » pourraient être désormais sous haute surveillance. Sur 150 allégations environnementales examinées par la Commission en 2020, la moitié (53%) contenait « des informations vagues, trompeuses ou non étayées ». Textile, cosmétiques, électroménager, aucun secteur n'est épargné. L’examen de 232 « labels écologiques » montre que la moitié est accordée avec des vérifications « faibles ou inexistantes ».

