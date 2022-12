Bruxelles veut faire la guerre aux emballages inutiles

Ils sont une "source de déchets" toujours plus colossale et un intense facteur de "frustration" pour les consommateurs, alors la Commission européen a décidé de tout faire pour les stopper : les déchets d’emballage sont dans la ligne de mire de Bruxelles. Mercredi 30 novembre, l’exécutif européen a proposé, à l’issue de la réunion des 27 commissaires, de réviser la législation de l’Union européenne (UE) pour réduire les déchets d'emballage, notamment en dopant le recyclage et en imposant des taux de réutilisation pour les contenants dans l'alimentation à emporter.

[...]