Bruxelles somme Volkswagen d'indemniser tous les clients européens touchés par le Dieselgate

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Francois Lenoir La Commission européenne exige que le constructeur allemand indemnise l'ensemble des clients européens lésés par le "Dieselgate". /Photo d'archives/REUTERS/François Lenoir

Volkswagen a triché et doit payer. La Commission européenne accuse le constructeur automobile allemand de faire preuve de mauvaise volonté en essayant de retarder le paiement des indemnités aux clients touchés par le « Dieselgate ». Volkswagen avait reconnu avoir faussé entre 2009 et 2015 les émissions polluantes de plus de 11 millions de véhicules à moteur diesel. Cela avait déclenché une série d'actions en justice, dont certaines ont été portées devant la Cour de justice de l'Union européenne. A LIRE AUSSI Six ans après le Dieselgate, quelles sont les conséquences de ce scandale pour l’industrie automobile ?

Les véhicules vendus hors Allemagne avaient été régularisés plaide Volkswagen

La Commission européenne et les autorités européennes chargées de la protection des consommateurs demandent à présent l'indemnisation de l'ensemble des clients européens lésés. « Des décisions de justice ont exposé le traitement injuste des consommateurs par Volkswagen, mais le constructeur automobile n'est pourtant pas disposé à travailler avec les associations de consommateurs pour trouver des solutions appropriées, a déclaré le commissaire européen à la Justice Didier Reynders dans un communiqué. Comme je l'ai écrit à l'entreprise l'année dernière, ce ne sont pas seulement les consommateurs résidant en Allemagne mais tous les consommateurs qui doivent être indemnisés. »

Or Volkswagen estime ne pas devoir indemniser l’ensemble des clients puisque les véhicules des consommateurs européens hors Allemagne avaient été modifiés pour correspondre aux normes. « La position de l'entreprise n'a pas changé malgré les récentes décisions des tribunaux européens et nationaux, raison pour laquelle la Commission et les autorités européennes chargées de la protection des consommateurs font monter la pression », a déclaré la Commission dans un communiqué. A LIRE AUSSI Pourquoi la décision de justice européenne sur le Dieselgate concerne indirectement Renault et PSA

Avec Reuters (Philip Blenkinsop; version française Valentine Baldassari, édité par Sophie Louet)