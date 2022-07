Bruxelles pave la voie vers une Europe moins gourmande en gaz

Aux grands maux les grands remèdes. La Commission européenne a dévoilé mercredi 20 juillet un plan d’urgence visant à économiser le gaz en Europe pour pouvoir affronter l’hiver 2022-2023, et ce même si la Russie décide de stopper ses exportations de gaz vers l’Europe. «En agissant maintenant, nous pouvons réduire à la fois le risque et les coûts pour l'Europe en cas de nouvelles perturbations ou de perturbations totales, et renforcer la résilience énergétique», veut croire l’exécutif européen, qui a mis sur la table un objectif inédit : réduire de 15 % la consommation de gaz dans l’Union européenne (UE) avant le printemps prochain.

