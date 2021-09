Bruno Le Maire met un coup de pression sur les industriels de l’hydrogène

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a réaffirmé le rôle clé de l’hydrogène, à la fois pour l’indépendance énergétique de la France, et pour le climat. Avec une stratégie nationale sur l'hydrogène et des financements publics importants, il invite désormais les industriels à accélérer et concrétiser sur le terrain leurs ambitions.