Brouillage satellitaire par la Russie, missiles et armes hypersoniques français, actionnariat russe chez Gefco. ... Les cinq articles les plus lus de la semaine

1 - Aérien, énergies, télécoms... L’armée russe déclenche la guerre des ondes

Depuis le début du conflit en Ukraine, l’armée russe brouille les signaux satellites de géolocalisation bien au-delà de la zone de conflit. Une manœuvre qui touche le trafic aérien, mais qui déstabilise aussi les infrastructures télécoms et énergétiques.

2 - Où en est la France dans la bataille des armes hypersoniques et des missiles de nouvelle génération?

La France a réalisé avec succès un tir à blanc de la version améliorée de son missile air-sol destiné aux frappes nucléaires. Avec MBDA, ArianeGroup et l’Onera, les armées travaillent également à une nouvelle génération d’armes hypersoniques.

3 - Mobilisation générale pour sortir le transporteur Gefco du giron de son actionnaire russe RZD

Dans un futur proche, le groupe logistique Gefco devrait changer d’actionnaire majoritaire. Exit les chemins de fer russes RZD, qui plombent les activités et la valorisation du transporteur depuis la guerre en Ukraine. Parmi les repreneurs possibles, CMA-CGM, CAT, Charles André et plusieurs fonds sont cités. L'Etat français s'emploie à accélérer la vente.

4 - Pourquoi Airbus a préféré l’italien Avio, filiale de GE, à Safran pour motoriser le futur drone militaire européen

Plus performant, moins cher à l’usage, moins risqué à développer… C'est ainsi que l’avionneur européen justifie le choix du moteur de l’italien Avio, filiale du groupe américain GE, plutôt que celui de Safran. Commandés par l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie, les premiers Eurodrones seront livrés à partir de 2029.

5 - Les nouvelles règles pour faire des affaires avec la Chine

Alors que la Chine se replie sur elle-même pour monter en gamme, adoptant les concepts de « découplage » et de « circulation duale », il devient de plus en plus compliqué pour les entreprises étrangères de faire des affaires en Chine.