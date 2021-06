Brooklyn renverse Milwaukee et reprend les devants

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA Today Sports La rage de Kevin Durant, époustouflant la nuit dernière./Photo prise le 16 juin 2021/REUTERS/USA Today Sports

Après avoir remporté les deux premiers match de la demie de conférence des playoffs NBA puis perdu les deux suivants, Brooklyn devait réagir la nuit dernière. Face à une équipe de Milwaukee au complet, l'absence de Kyrie Irving et l'état inquiétant de James Harden ont d'abord coûté cher aux Nets. En effet, à la mi-temps, les Bucks menaient de 16 points (59-43) grâce notamment aux performances solides du trio Antetokounmpo-Middleton-Holiday. Mais au retour des vestiaires, Kevin Durant a enclenché une performance historique pour permettre à Brooklyn de recoller puis de prendre les devants. Le double champion NBA a compilé 49 points (à 70% au tir), 17 rebonds et 10 passes, le tout en disputant l'intégralité des 48 minutes de jeu. Sensationnel. Grâce à lui, la franchise de New-York s'est finalement imposée 114-108 et mène désormais 3-2 dans la série. Elle pourrait sceller sa qualification pour la finale de conférence dès le prochain match, si victoire il y a du côté de Milwaukee.