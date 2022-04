Brightmark renonce à son deuxième projet de recyclage chimique

Ce qui devait être alors « la plus grande usine de recyclage chimique des plastiques au monde » ne verra pas le jour. Le projet, présenté en juin 2021 par l’américain Brightmark Energy, portait sur un investissement de 680 millions de dollars à Macon, en Géorgie, et une capacité de 450 000 tonnes par an. Mais l’entreprise californienne n’a pas satisfait aux conditions posées par le comté de Macon-Bibb et son autorité industrielle.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]