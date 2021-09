Brexit: Londres accorde seulement 12 permis de pêche sur 47 demandés par Paris

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Phil Noble La France a accusé mercredi la Grande-Bretagne de faire de la politique avec les droits de pêche négociés dans le cadre de l'accord post-Brexit, Londres ayant accordé aux bateaux français seulement 12 licences d'accès à ses eaux sur les 47 réclamées par Paris. /Photo d'archives/REUTERS/Phil Noble

La Grande-Bretagne s'est dite ouverte à une discussion plus approfondie sur les licences rejetées, mais elle estime que les exploitants des bateaux déboutés n'ont pas apporté de preuves qu'ils pêchaient dans ses eaux avant le Brexit, une condition nécessaire pour continuer à exercer dans la zone de 6-12 milles nautiques, correspondant aux eaux territoriales britanniques.

"Notre approche a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l'Accord de commerce et de coopération (ACC)", a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique, faisant référence à l'accord de libre-échange conclu entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.

"En ce qui concerne la zone 6-12 milles nautiques, telle qu'elle est définie dans l'ACC, les navires de l'UE doivent fournir la preuve d'une antériorité d'activité de pêche dans ces eaux", a rappelé le porte-parole du gouvernement britannique.

Annick Girardin, ministre française de la Mer, estime pour sa part que la Grande-Bretagne ne respecte pas l'accord sur le Brexit.

"C'est un nouveau refus des Britanniques de mettre en oeuvre les conditions de l'accord sur le Brexit malgré tout le travail entrepris ensemble", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"La pêche française ne doit pas être prise en otage par les Britanniques à des fins politiques", a-t-elle ajouté.

La ministre précise que le gouvernement britannique a délivré au total seulement 100 licences sur les 175 demandées par la France.

Londres dit pour sa part avoir accordé des permis de pêche à près de 1.700 navires dans la zone des 12 à 200 milles nautiques et 105 autres licences pour les navires exerçant dans la zone des 6 à 12 milles nautiques à l'appui de preuves d'une antériorité d'exercice.

(Reportage Paul Sandle; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)