BP se retire de Russie après l'invasion de l'Ukraine

Après les sanctions gouvernementales qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, les grands groupes commencent eux aussi à tourner le dos à la Russie. La compagnie britannique BP a ainsi annoncé dimanche 27 février qu'elle se désengageait du pays, en cédant sa participation de 19,75% dans le géant russe Rosneft. « J'ai été profondément choqué et attristé de la situation en Ukraine et ma sympathie va vers toutes les personnes affectées. Cela nous a forcé à fondamentalement repenser la relation de BP avec Rosneft », a déclaré le directeur général de BP Bernard Looney.

Un exemple à suivre ?

Rosneft représente environ la moitié des réserves pétrolières et gazières de BP et un tiers de sa production. La cession de cette participation, valorisée fin 2021 à 14 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros), entraînera des coûts pouvant atteindre 25 milliards de dollars (22,4 milliards d'euros), a indiqué la société britannique. L'entreprise a néanmoins assuré que sa décision n'aurait pas d'impact sur ses objectifs financiers à court et à long-terme.

Cette décision, la plus importante prise par une entreprise occidentale en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, représente une sortie spectaculaire pour BP, le plus important investisseur étranger en Russie. Elle met également l'accent sur d'autres entreprises occidentales ayant des activités dans le pays, dont le britannique Shell et le français TotalEnergies. Ce dernier a noué un partenariat avec le russe Novatek dans le but de mener un important projet de gaz naturel liquéfié en Arctique russe, Artic LNG 2. En plus d’être actionnaire de Novatek, TotalEnergies détient directement 10% de ce projet contesté par les défenseurs de l’environnement et dont le coût est estimé à 21,3 milliards d’euros.

Avec Reuters (version française Camille Raynaud)