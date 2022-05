BP augmente ses rachats d'actions, meilleur bénéfice trimestriel depuis une décennie

LONDRES (Reuters) - BP a annoncé une augmentation de ses projets de rachats d'actions après avoir publié un bénéfice courant trimestriel de 6,25 milliards de dollars (5,95 milliards d'euros), au plus haut depuis plus de dix ans et malgré des charges exceptionnelles de 24 milliards de dollars liées à son retrait annoncé de Russie.