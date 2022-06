Bouygues Telecom et Ericsson s'allient pour développer des offres 5G pour les industriels

Pour qualifier le coeur de réseau « 5G stand alone » que Bouygues Telecom vient d'annoncer, Benoît Torloting, le directeur général de l'opérateur, évoque « le meilleur de la technologie ». Et il poursuit dans le communiqué qui accompagne l'annonce que ce service sera disponible pour le grand public et les entreprises dès 2023, grâce à un partenariat signé avec l'équipementier suédois Ericsson et annoncé vendredi 17 juin.

Pour décrypter cette annonce, il faut rappeler que les premières offres 5G actuellement disponibles sur le marché français reposent encore sur des infrastructures réseau de quatrième génération. Ce sont les antennes-relais qui appartiennent à la dernière vague technologique. L'annonce de Bouygues Telecom révèle donc que le coeur de son réseau va devenir 5G, le fameux « 5G stand alone ». Ce coeur de réseau est fourni par Ericsson et sera, selon les termes de l'opérateur français, cloud native.

La 5G, un enjeu pour les entreprises

[...]