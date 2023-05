Bouygues: Résultat opérationnel positif au T1, prudence dans l'immobilier

A la Bourse de Paris, l'action du conglomérat reculait de 2,1% à 31,09 euros à 08h18 GMT, accusant le plus fort repli du CAC 40, en recul de 0,04% au même moment.

Le groupe de construction, de télécommunications et de médias a affiché un bénéfice d'exploitation courant des activités de neuf millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 66 millions d'euros un an plus tôt.

Les analystes interrogés par la société s'attendaient à une perte de deux millions d'euros.

Le groupe a profité de l'acquisition d'Equans l'année dernière et des hausses de prix entreprises pour contrer l'inflation élevée.

Cette acquisition, réalisée en octobre auprès du groupe Engie, a marqué un changement stratégique pour l'entreprise familiale Bouygues, qui souhaite se développer dans la transition énergétique et les services.

Les hausses de prix ont contribué à faire grimper le chiffre d'affaires trimestriel de 46% sur un an, à 12 milliards d'euros, au-delà de la prévision du consensus fourni par le groupe à 11,74 milliards.

Toutefois le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 20% sur un an, pénalisé par l'attentisme des clients face à l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

"Bouygues Immobilier fait notamment le choix de décaler le lancement et la mise à l’offre de certains projets, impactant un peu plus le stock disponible à la vente et les réservations", indique le groupe.

Dans la filiale télécoms, l'opérateur Bouygues Télécom a recruté 27.000 abonnés dans le mobile et 46.000 dans le fixe sur le trimestre, des chiffres jugées "un peu faibles" par les analystes de JPMorgan.

Bouygues, présent dans plus de 80 pays et comptant environ 200.000 collaborateurs, a confirmé ses perspectives pour 2023 pour l'ensemble du groupe, avec un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités.

(Reportage Diana Mandiá et Michal Aleksandrowicz à Gdansk ; version française Gaëlle Sheehan et Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün et Nicolas Delame)