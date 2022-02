Bouygues prévoit une nouvelle hausse de ses résultats en 2022 après un retour aux niveaux pré-pandémiques

Le groupe de BTP, de médias et de télécoms a affiché un résultat opérationnel courant de 1,69 milliard d'euros, dépassant de peu son niveau de 2019 et les prévisions des analystes de 1,65 milliard d'euros, tandis que sa marge opérationnelle courante a augmenté à 4,5%, dépassant d'un point de pourcentage son chiffre pré-pandémique.

Bien que le chiffre d'affaires et le résultat net aient connu une forte progression depuis 2020, lorsque les confinements liés à la pandémie ont suspendu les travaux de construction et que les restrictions de voyage ont réduit les frais d'itinérance ("roaming") lucratifs pour les entreprises de télécommunications, ceux-ci n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux antérieurs.

"Bouygues aborde l’année 2022 dans de bonnes conditions", a déclaré le directeur général Olivier Roussat dans un communiqué, ajoutant que les projets d'acquisition de l'unité de services énergétiques Equans et de fusion de sa branche télévision TF1 avec M6 devraient rendre le groupe plus résilient et lui permettre de changer de dimension.

Bouygues a pour objectif de finaliser l'acquisition d'Equans - la plus importante de son histoire - au cours du second semestre 2022, tandis que sa filiale TF1, qui est déjà le premier opérateur de télévision privé en France, prévoit d'acheter son rival M6 d'ici la fin de l'année.

L'acquisition d'Equans, pour un montant de 7 milliards d'euros, devrait faire du groupe le numéro deux mondial des services multitechniques, bien placé pour bénéficier de la transition vers les services numériques et les énergies vertes.

Néanmoins, l'entreprise a déclaré que son niveau d'endettement financier net s'est amélioré à 941 millions d'euros, un niveau historiquement bas, contre 1,98 milliard à la fin de 2020, grâce à la cession des actions détenues dans le fabricant de trains Alstom.

Le groupe a proposé un dividende de 1,80 euro par action.

Bouygues avait publié des prévisions pour un chiffre d'affaires et des bénéfices en 2021 "très proches" de leurs niveaux de 2019.

