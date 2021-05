Bouygues Construction teste la 5G sur ses chantiers de BTP

Bouygues Construction se prépare à connecter ses chantiers en 5G. Le groupe de BTP, qui compte 58 000 salariés dans le monde et affiche un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros en 2020, explore la nouvelle technologie de mobiles avec l’opérateur Bouygues Telecom et le spécialiste de la conduite à distance d’engins Lextan. "Les tests sont mené sur des chantiers mais d’une manière encore très expérimentale", précise un porte-parole de l’entreprise à L’Usine Nouvelle. Objectif : optimiser et faciliter les tâches des opérateurs sur le terrain au bénéfice des collaborateurs et des clients.