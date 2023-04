Bout’ à Bout’ aura aussi son usine de lavage

Les centres de lavage sont stratégiques dans le concept du réemploi. Après Haut La Consigne dans le Nord, c’est Bout’ à Bout’ qui l’a bien compris et change d’échelle. L’entreprise nantaise spécialisée dans le réemploi de contenants en verre consignés va ouvrir une unité à Carquefou (Loire-Atlantique) durant le second semestre 2023, à la fin de l’été espère-t-elle. Le site disposera d’une capacité de lavage de 15 à 20 millions de bouteilles par an, avec un objectif de 60 millions à terme. Il emploiera une quinzaine de personnes.

[...]