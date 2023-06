Bourget, au SIAE 2023, Schaeffler souligne son rôle de leader de la technologie des systèmes de roulements aéronautiques

L'équipementier automobile et industriel mondial Schaeffler vise à rendre l'industrie aérospatiale plus durable et encore plus fiable. Shaeffler Aerospace présente comment augmenter la durabilité des systèmes aéronautiques avec des développements de produits avancés, des systèmes de propulsion électrique et des capacités de réparation de roulements de moteurs d’avions.