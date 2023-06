Boulanger charge Opalean de gérer sa flotte d’emballages en plastique

Un millions de supports expédiés, entre palettes et bacs en plastique, en 2022 ! En choisissant d’abandonner les palettes en bois au profit des emballages réutilisables en plastique, Boulanger se devait aussi de mettre en place une organisation sans faille afin de gérer les flux de ces actifs qui lui servent à expédier ses produits de ses cinq entrepôts vers ses 210 magasins en France. L’enseigne spécialisée dans les équipements électroménagers pour la maison et le multimédia utilise ce qu’elle appelle des agrès, à savoir des palettes, des bacs et des box en plastique. Elle a décidé de se passer des palettes bois en 2018, à cause du poids et des difficultés de manipulation que ces supports pouvaient engendrer pour les opérateurs mais aussi en raison des coupures provoquées par les échardes.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]