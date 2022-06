[Communiqué] Bouches-du-Rhône : l’usine Pillard souhaite conserver son activité

L’usine Pillard, établie à Marseille (Bouches-du-Rhône), représente une communauté de travail exerçant dans les domaines des arts visuels et plastiques, de l’architecture et du design. Elle accueille environ 75 collectifs et travailleurs indépendants. Entre ateliers de production et laboratoires d’expérimentation, cette ancienne usine métallurgique témoigne du passé industriel et ouvrier de la ville.

Propriété de l’établissement public foncier régional (EPFR) Paca, l’usine fait aujourd’hui l’objet d’appel d’offres en vue de sa mise en vente. En effet, la pression foncière a amené l’EPFR à un changement de convention d’occupation. Face à cette situation, l’association Les 8 Pillards a décidé d’agir en envisageant de répondre à l’appel d’offres pour conserver les activités de l’usine. En ce sens, elle demande de faire différer la publication de l’appel à projets pour avoir le temps d’élaborer une proposition.

Soulignons que Les 8 Pillards participera à la 14e édition du « Printemps de l’art contemporain 2022 » qui se déroule à Marseille du 26 mai au 12 juin 2022.