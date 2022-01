Bosch Rexroth met le robot cartésien à la portée du plus grand nombre

Le système peut être programmé sur une interface web.

Disposer en peu de temps d’un système cartésien multiaxe pour effectuer des tâches de pick-and-place ou déplacer des cartons sur des palettes : Bosch Rexroth modernise son offre de systèmes de manutention linéaire. « La vraie nouveauté est représentée par la possibilité de programmer le système sur une interface page Web, détaille Jean-Noël Le Cain, directeur de la division techniques linéaires, cela permet d’aller beaucoup plus vite, et d’éviter les allers-retours avec le fournisseur, le client se sent beaucoup plus en confiance. » L’automaticien estime une réduction des temps de mise en service de 80% par rapport aux solutions conventionnelles. Intuitive, l’interface sur base Web, permet de programmer le matériel en configurant les process par de simples actions glisser-déposer. Le « kit » physique se compose de deux ou trois entraînements d’axes selon la cinématique à effectuer, de moteurs brushless, des câbles et de systèmes porte-câble. Un soft est fourni pour gérer l’ensemble.

100 kg de portée

En fonction de ses besoins, sachant que la portée maximale du robot est de 100 kg, l’intégrateur – plus rarement le client final – choisit ses composants sur Internet à l’aide de l’outil de sélection LinSelect et d’un configurateur en ligne. Le tout est ensuite livré, préassemblé, en tant que solution complète pour prendre place sur une ligne d’emballage. « Nous avons travaillé sur le raccourcissement du cycle de conception du produit, en partant d’éléments standard qui sont ensuite ajustés en fonction des besoins », explique Hervé Favre, directeur des ventes et des produits de la division techniques linéaires. Et de poursuivre : « Une fois que le matériel est défini, il est fabriqué dans un délai de six à huit semaines, c’est beaucoup plus rapide qu’auparavant. » Les robots cartésiens représentent une solution simple et moins coûteuse par rapport aux robots polyarticulés. Appréciés pour leur rigidité et leur précision, ils apportent aussi des gains en termes de compacité et de répétabilité dans le cadre d’une dynamique élevée.

Bosch Rexroth est un fabricant de composants et d’automatismes industriels. Filiale du groupe allemand Robert Bosch, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 5,2 milliards d’euros et emploie 29600 personnes.