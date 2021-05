Bosch Rexroth : Le savoir-faire Bosch au service de l’industrie 4.0

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Quelle est la vision de Bosch Rexroth, en termes d’excellence opérationnelle ?

L’Industrie du Futur est de première importance pour le groupe Bosch et sa division industrielle, Bosch Rexroth. La double compétence de constructeur et d’utilisateur de ses solutions s’expérimente quotidiennement dans ses 280 usines réparties dans le monde entier. Ce sont les solutions issues de cette expérience que nous proposons aux autres entreprises pour qu’elles mettent en place, elles aussi, leur industrie du futur. L’excellence opérationnelle que nous concevons permet une production flexible, agile et évolutive pour une orientation client plus forte.

Comment cette vision se concrétise-t-elle dans vos usines et dans les produits que vous fabriquez ?

Notre modèle économique est fondé sur le principe : élaborer des solutions pour nos propres usines avant de les proposer à nos clients. La diversité des projets sur lesquels nous avons travaillé ces huit dernières années dans nos usines, et la réflexion globale que nous menons avec nos partenaires sur l’Industrie 4.0, nous ont permis de formaliser des outils autour de quatre angles d’attaque : le premier, la chaîne de valeur connectée, répond à l’enjeu : comment les systèmes IT et OT peuvent communiquer entre eux et quelles sont les données qu’ils doivent échanger pour créer de la valeur tout au long de la chaîne. L’assistance à l’opérateur a l’objectif de rendre le travail en usine moins pénible : robots collaboratifs et AGV améliorent l’ergonomie au travail. La production adaptative, de son côté, permet d’ordonnancer plus efficacement la production et de réduire les coûts fixes pour rester compétitif sur les petits volumes, notamment par l’installation de postes de travail connectés ou de plateformes d’automatisation. Enfin, les produits intelligents que nous commercialisons sont conçus pour intégrer une dimension service au cœur même du produit, et être au plus près de l’utilisateur, grâce à l’IoT, aux capteurs ou encore aux jumeaux et maquettes numériques.

Vous avez récemment rejoint le consortium Diwii porté par l’école des Mines de Saint-Etienne et l’EMLyon Business School. En quoi consiste Diwii et quel est l’enjeu de ce partenariat pour Bosch Rexroth ?

Depuis mars 2021, Bosch Rexroth a en effet noué un partenariat avec le consortium Diwii, pour Digital Intelligence Way for Industry Institute, hébergé sur le Campus du numérique de la Région Auvergne Rhône-Alpes, non loin de Lyon. Diwii est une plateforme de 800 m2 reproduisant une chaîne de production de l’industrie 4.0 qui regroupe trois ateliers, une plateforme logicielle et data et un espace d’innovation collaborative. C’est un partenariat fort. Bosch Rexroth a fourni l’essentiel des équipements de l’atelier Lean connecté de cette usine-école : convoyeurs, postes de travail et vissage connectés, AGV 4.0(véhicule à guidage automatique pour l’intralogistique), ainsi qu’une ligne de production connectée en RFID et gateway. Cette dernière technologie collecte les données, ajuste la consommation d’énergie et met en place une maintenance prédictive afin de prévenir les accidents et les pannes sur la ligne de production. Outre la vocation de démonstration de la plate-forme, l’objectif de Bosch Rexroth est de former les entreprises, en partenariat avec le campus digital : Diwii est en effet un réel laboratoire d’industrie 4.0 pour accompagner les industriels dans leur transformation digitale quelle que soit leur taille.

