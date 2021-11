Bosch investit 400 millions d’euros pour accroître ses capacités de production de puces

Quelques semaines après l'ouverture de sa nouvelle usine de fabrication de puces sur plaquettes de 300 mm à Dresde, en Allemagne, Bosch a annoncé le 29 octobre un nouvel investissement visant l’expansion de ses capacités de production. Rien qu'en 2022, le fabricant allemand prévoit d'investir plus de 400 millions d'euros dans ses usines de fabrication de plaquettes à Dresde et Reutlingen, en Allemagne, et dans ses activités de test, d’assemblage et de packaging à Penang, en Malaisie.