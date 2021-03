Bosch choisit la technologie française de puces FD-SOI pour son radar automobile

La technologie française de puces FD-SOI (Fully depleted silicon on insulator) compte un nouvel adepte, et pas des moindres : l’allemand Bosch, plus grand équipementier automobile mondial. Il l’a choisie pour sa prochaine génération de radar automobile à ondes millimétriques. Il en a confié la fabrication au fondeur de puces GlobalFoundries dans son usine à Dresde, en Allemagne, avec son procédé 22FDX, une déclinaison propriétaire en 22 nanomètres de la technologie FD-SOI.