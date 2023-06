BORRELLY SPRING WASHERS : Des rondelles techniques hautes performances

Comment obtenir une réserve d’énergie mécanique dans un faible encombrement ? Comment rattraper et contrôler un jeu de montage et de fonctionnement ? Quel élément élastique compense des dilatations différentielles ? Quel élément élastique exerce une précontrainte de roulement à billes ? Quel élément élastique permet de contrôler l’ajustement d’un roulement à billes ?

Pour l’élaboration de chaque nouvelle rondelle, le bureau d’études de la société Borrelly Spring Washers prend en compte les problématiques des clients et se charge de dimensionner la rondelle élastique la plus adaptée. Installée dans la région lyonnaise, la société Borrelly Spring Washers a placé l’innovation au cœur de sa démarche en tant que concepteur et fabricant de rondelles élastiques techniques. « L’entreprise a toujours eu la capacité de s’adapter aux nouvelles technologies et à réaliser des solutions novatrices », souligne Dominique Borrelly, dirigeant de l’entreprise. L’offre étendue de produits est composée notamment de rondelles ondulées, de rondelles Ondufil™, et de rondelles et empilages de rondelles Belleville.

Une entreprise certifiée et réactive

Fournisseur des plus grands donneurs d’ordres, la société Borrelly certifiée ISO 9001, EN 9100, depuis 20 ans, est à même d’apporter son expertise et sa réactivité – que ce soit pour la réalisation de prototypes ou la production en très grandes séries – pour résoudre les problèmes techniques les plus pointus. « Nous sommes véritablement capables de réaliser des moutons à 5 pattes, assure Dominique Borrelly, nous avons également une large gamme de produits standards et de précision ».

448 rue du Moron Angle Route de Ravel

69440 Saint-Laurent d’Agny

Tél. +33 (0)4 78 48 31 30

contact@borrelly.com

www.borrelly.fr

Contenu proposé par BORRELLY SPRING WASHERS