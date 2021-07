Bordeaux renverse Caen et remporte le challenge Emiliano Sala

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Les hommes de Jean-Louis Gasset disputeront samedi prochain un nouveau match amical face à Lorient. /Photo prise le 3 mars 2021/REUTERS/Stephane Mahe

Les Girondins de Bordeaux ont remporté dimanche la première édition du challenge Emiliano Sala après leur victoire (2-1) face au Stade Malherbe de Caen du côté d’Orléans. Les Bordelais ont enchaîné un second succès dans cette compétition après leur victoire aux tirs au but face à Niort en demi-finale. Mais les Marine et Blanc ont encore souffert dans ce match amical. Dès la 2e minute, les Caennais ouvrent le score sur corner par Vladislav Molchan. Menés (0-1) à la mi-temps, les Girondins vont faire la différence en deuxième mi-temps grâce à des buts signés Remi Oudin (47e) et Sekou Mara (84e). Plus tôt dans la journée, les Chamois Niortais ont dominé le FC Nantes lors de la petite finale (1-0). Mathis Ansart a signé l’unique but de la rencontre en trompant Alban Lafont sur coup franc (81e). Les Nantais terminent ce week-end sur un deuxième revers dans ce challenge Emiliano Sala, compétition organisée en l’honneur de l’attaquant argentin décédé en janvier 2019.