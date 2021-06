Bordeaux Bègles en demie après sa victoire sur Clermont

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bobby Yip Bordeaux Bègles surprend encore en mettant fin à la saison de Clermont./Photo prise le 24 avril 2010/REUTERS/Bobby Yip

Dans le deuxième quart de finale de la phase finale du Top 14, Clermont se rendait à Bordeaux pour y affronter l'UBB. Avec un début de match canon et un essai de Damien Penaud (7ème) transformé par Morgan Parra, l'ASM a rapidement mené 7-0. Mais Bordeaux Bègles s'est réveillé grâce notamment à la botte de Matthieu Jalibert qui a inscrit deux pénalités (24ème, 35ème) puis transformé un essai de Clément Maynadier (37ème). Résultat, les Bordelais menaient 13 à 7 à la pause. Au retour des vestiaires, ces derniers ont tenu tête au double champion de France. Jalibert et Parra se sont livrés un duel à distance au jeu au pied et c'est le premier qui l'a remporté. En effet, le joueur de l'UBB a inscrit 12 points supplémentaires contre 9 pour le Clermontois. Score final 25-16 et Bordeaux Bègles rejoint les demies des playoffs du Top 14 pour y affronter le Stade Toulousain, samedi prochain à Lille.