Boostée par ses nouveaux marchés, la filière chimie prévoit une accélération de ses recrutements

Les batteries ? De la chimie. L’hydrogène ? De la chimie aussi. La relocalisation de la chimie fine pour produire des médicaments en France, le recyclage des plastiques, la chimie biosourcée ? Encore et toujours de la chimie, très bien représentée parmi les gagnants des plans France Relance ou France 2030. «Nos adhérents sont positionnés sur des marchés en croissance, de nouveaux marchés portés par les transitions énergétique, écologique, numérique, analyse Magali Smets, directrice générale de France Chimie, l’organisation professionnelle qui couvre l’ensemble du secteur. Depuis 15 ans, notre industrie est en croissance de 1,4% par an en volume.» Et, depuis trois ans, elle crée des emplois nets.