Certains chiffres sont vertigineux. En 2021, 1,4 milliard de personnes ont utilisé un traitement ou un vaccin Pfizer. Le Comirnaty développé avec BioNTech, premier vaccin anti-Covid-19 autorisé aux États-Unis et dans l’Union européenne, représentait, début février, 60% des injections aux États-Unis et jusqu’à 76% des doses injectées en France à la date du 15 mars, selon la Direction générale de la santé. En 2021, pour ce seul vaccin, Pfizer a enregistré des ventes de 37 milliards de dollars (près de 34 milliards d’euros), presque l’équivalent du chiffre d’affaires de Sanofi. Une manne qui a contribué à doubler son revenu entre 2020 et 2021, le portant à 81,3 milliards de dollars (74 milliards d’euros). Et les perspectives pour 2022 laissent entrevoir un nouveau record, à 100 milliards de dollars, avec l’arrivée du traitement anti-Covid-19 Paxlovid.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]