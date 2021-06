Boosté par les ventes d'alcool, Cristal Union repasse dans le vert

15 jours gratuits et sans engagement

Quelques jours après Tereos, c'est au tour de Cristal Union, le numéro deux français du sucre de communiquer ses résultats pour l'exercice 2020/2021. Et si le leader sucrier français fait grise mine, son principal concurrent a lui le moral. "Malgré l'épidémie de Covid-19 et la jaunisse qui a touché nos betteraves, nous avons eu quelques belles réussites commerciales et industrielles" se félicite Alain Commissaire, directeur général du groupe Cristal Union.