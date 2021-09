Boom des projets d'usines, six Rafale de plus pour la Grèce, millième satellite pour Arianespace... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © © Dassault Aviation - C. Cosmao Après la nouvelle commande de la Grèce, l'Indonésie et la Finlande pourraient également choisir le Rafale.

Les usines françaises en plein essor

Au premier semestre 2021, le cabinet Ancoris a recensé 192 projets d'installations de nouveaux sites industriels en France, soit presque deux fois plus que lors de la même période en 2020. Une dynamique que veut soutenir le gouvernement : le fonds d’investissement Sociétés de projets industriels (SPI), qui a contribué au financement de 17 usines innovantes, devrait être reconduit.

La Grèce cliente fidèle du Rafale

Face aux tensions récurrentes avec la Turquie, la Grèce a décidé d'acheter six Rafale de plus à la France, a annoncé le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Elle avait déjà déboursé 2,5 milliards d'euros en janvier pour en commander 18, parmi lesquels 12 d'occasion. L'Indonésie et la Finlande seraient également intéressées.

Un millième satellite Arianespace dans l'espace

Arianespace a dépassé la barre des 1 000 satellites mis sur orbite le 14 septembre, en déployant dans l’espace 34 minisatellites de la société OneWeb. La prochaine arrivée d’Ariane 6, taillée pour les constellations, devrait permettre à l’Europe de s’affranchir du lanceur russe Soyouz, à qui elle a déjà fait appel à 60 reprises.

Lancement de l'Académie de la batterie

Deux organismes français, l'Apave et IFP Training, ont été choisis pour démarrer les formations aux métiers de la batterie électrique et reconvertir les salariés, déployant ainsi un programme de l’Alliance européenne de la batterie (EBA). Une initiative plus que bienvenue, car la France pourrait avoir besoin de 150 000 salariés spécialisés dans ce domaine d'ici à 2025.

370 millions d'euros pour le recyclage

En visite au siège de la société Skytech, pépite française de la production de résines plastiques régénérées de qualité premium, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé une enveloppe de 370 millions d'euros pour développer la recyclabilité, le recyclage et l’incorporation de matériaux recyclés.

TreeFrog lève 64 millions d'euros

Spécialiste de la culture et des thérapies cellulaires, l’entreprise girondine TreeFrog a annoncé le 13 septembre avoir levé 64 millions d'euros. De quoi développer quatre candidats médicaments sous trois ans, et démarrer son implantation au Japon et aux Etats-Unis.

Un nouveau siège pour Michelin

Michelin a inauguré le bâtiment de son nouveau siège social mondial rénové à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le 13 septembre. Un chantier à 20 millions d’euros, qui vise notamment à envoyer un signal fort aux salariés du groupe, alors qu'un plan social de 2 300 départs volontaires est en cours.