Bontaz se lance dans le vélo électrique, la France produit moins de vin : le Top/Flop de la semaine

Top : 40 millions d’euros pour la diversification de Bontaz dans le vélo électrique

Spécialisé dans les systèmes hydrauliques, l’équipementier automobile Bontaz, qui dispose d’un savoir-faire dans l’injection plastique et dans les moteurs sans balais, va se diversifier dans les solutions (moteurs, boîtes de vitesse, logiciels, freinage) pour les vélos à assistance électrique. Une start-up dédiée sera créée, moyennant 40 millions d’euros d’investissement, dont 30 millions pour un nouveau centre de recherche et développement. La nouvelle entité est amenée à être localisée dans la vallée de l’Arve, en Haute-Savoie.

Flop : la production française de vin perd du terrain

Le vin, l’un des emblèmes de la France ? Plus aussi simple. En 2020, d’après l’Office international du vin, le pays a perdu une place parmi les plus gros producteurs mondiaux, reculant d’une place pour se classer derrière l’Italie (toujours leader) et l’Espagne. La faute à une production en chute de 20% en 2020, à 34,2 millions d’hectolitres, contre un repli de 14% en Espagne (35 millions d’hectolitres, derrière les près de 44,5 millions d’hectolitres produits en Italie). La France devrait néanmoins rester première en valeur.