Bonne élève, la branche recyclage acte une revalorisation des salaires de 2,5%

© Laurent Rousselle La branche du recyclage a déjà signé un accord sur les hausses de salaire.

Le recyclage a pris de l’avance dans les négociations sur les salaires. La branche s’est félicitée mercredi 6 octobre d’avoir trouvé un accord aussi rapidement, et surtout avant la plupart des autres métiers. Les négociations avaient commencé jeudi 30 septembre avec des demandes encore assez éloignées.

« Dès vendredi, cinq syndicats représentatifs sur six s’étaient mis d’accord sur une demande d’augmentation des minimas de +3%, sauf la CGT qui réclamait +5% », relate Bruno Delavant, secrétaire fédéral de la FGMM-CFDT (Mines et Métallurgie) et négociateur de la convention collective de la branche recyclage.

« Le patronat était sur +2,2%. Nous souhaitions absolument maintenir cet écart de 33 euros entre le plus bas salaire de la grille et le Smic. Finalement, nous nous sommes entendus sur +2,5% », se félicite le représentant syndical. Une hausse qui signifie que le premier niveau de la grille de salaires est porté à 1 627 euros, soit un écart avec le SMIC à 37 euros.

