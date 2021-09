Bonduelle envisage de laisser filer une partie de ses activités nord-américaines

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. - Bonduelle Le géant des légumes en conserve Bonduelle a annoncé sa volonté de se séparer de sa filiale nord-américaine de légumes longue conservation.

Le spécialiste des légumes en conserve Bonduelle va lancer une revue de portefeuille. Au programme: la cession de ses activités de légumes longue conservation (en conserve et surgelés) aux Etats-Unis et au Canada. C'est ce qu'a annoncé Guillaume Debrosse, le directeur général du groupe nordiste à l'occasion de la présentation des résultats annuels lundi 27 septembre 2021.

Sur le continent nord-américain, la branche "longue conservation" représente un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros sur un total de 2,78 milliards d'euros. « Cette activité est dédiée à la transformation et à la commercialisation de légumes et fruits frais en conserve et surgelé dans les circuits retail, très majoritairement en marque distributeur », précise le groupe.

Se concentrer sur les marques propres

