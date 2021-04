Bond de 62,7% des ventes de voitures en mars 2021 en Europe, Stellantis et Renault en profitent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL New Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont bondi de 62,7% en mars, sous l'effet d'une base de comparaison très favorable, le mois de mars 2020 ayant été marqué par le début des confinements liés à la pandémie de coronavirus. /Photo prise le 21 avril 2020/Swen Pfoertner/REUTERS

Les immatriculations de voitures neuves se sont élevées à 1 387 924 véhicules dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (Suisse, Norvège, Islande), en mars 2021 selon l'ACEA. Soit une hausse de 62,7% par rapport à un mois de mars 2020 marqué par le début du confinement et la fermeture des usines et concessions automobiles dans plusieurs pays d'Europe. C'est la première fois depuis le début de l'année 2021 que la barre du million de véhicules sur un mois est dépassée. Mars 2021 n'est pas pour autant un très bon millésime: 1,7 million de véhicules neufs avaient été immatriculés en mars 2019, 1,9 million en mars 2018. Hormis le cas particulier de 2020, il faut remonter à l'année 2015 pour retrouver un niveau aussi bas pour le troisième mois de l'année.

Forte hausse en France et en Italie

Les immatriculations affichent une hausse de 191,7% sur un an en France, tandis que la progression la plus forte a été enregistrée en Italie, pays durement touché par la pandémie en mars 2020 (+497,2%). Cela profite logiquement au groupe Stellantis dont les ventes ont progressé de 140,9%,avec ses marques Peugeot (+142%), Citroën (+157%) et Fiat (+173%).

Le groupe Renault a lui enregistré une progression de 70,4% de ses ventes. La marque Renault affiche un bon niveau de ventes (+72,1%) après des mois de janvier et de février difficiles. Elle reste en recul de 7,4% sur les trois premiers mois de l'année.

Le segment des voitures de luxe s'est également redressé, les ventes de BMW ayant progressé de 42,6% et celles de son rival Daimler de 10,7%. Ceci malgré un marché allemand en petite forme, avec une hausse de seulement 35,9% (mais il était moins affecté par la pandémie que ses voisins douze mois plus tôt). Cela pénalise la marque Mercedes qui en progresse que de 7,7%.

Seules quelques marques enregistrent un niveau inférieur en mars 2021 comparé à mars 2020 : Honda, Mitsubishi, Lada et Jaguar.

Le marché repasse dans le vert

Grâce au rebond de mars, le premier trimestre 2021 affiche un niveau de ventes légèrement supérieur à celui de 2020 au niveau de l'Union européenne, à +3,2%. Mais cela cache de fortes disparités entre pays : la France et l'Italie sont dans le vert, l'Allemagne et l'Espagne dans le rouge. Hors UE, le Royaume-Uni boit la tasse (-12%). Avril 2021 devrait être à nouveau marqué par une forte progression sur un an.

Avec Reuters (Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)