Bombardier de l’US Air Force, politique industrielle européenne, centrale solaire de TotalEnergies... Les cinq articles les plus lus

1 - [En images] Voici le nouveau bombardier furtif de l’US Air Force

L’Armée de l’air américaine a présenté le 2 décembre son bombardier stratégique du futur, le B-21 Raider. Plus discret, plus robuste, plus polyvalent et très impressionnant visuellement, l’avion présente sur le papier de nombreux atouts pour évoluer dans l’environnement militaire complexe du XXIe siècle.

2 - Face à la concurrence américaine, l’Europe prête à réécrire sa politique industrielle

En réponse à l'offensive commerciale américaine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen veut rendre «plus simple et plus prévisible» le cadre des aides d’Etat européennes et accélérer les financements publics dans les cleantechs.

3 - TotalEnergies inaugure l'une des plus grandes centrales solaires de France à Fos-sur-Mer

TotalEnergies a inauguré le 2 décembre à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) l’une de ses plus grandes centrales solaires de France, réalisée en deux étapes depuis 2020. L’investissement s’élève à 30 millions d’euros.

4 - [L'instant tech] La pépite luxembourgeoise Space Cargo Unlimited veut propulser les usines dans l'espace

Créée en 2014, la start-up luxembourgeoise Space Cargo Unlimited veut faciliter la fabrication dans l'espace en y installant une usine complètement automatisée, conçue par Thales Alenia Space. Après avoir mené plusieurs expériences concluantes en lien avec l'agriculture, elle envisage aujourd'hui une multitude d'applications, de la pharmacie aux nouveaux matériaux en passant par l'électronique.

5 - La patronne de Mobilize Clotilde Delbos quitte le groupe Renault

Patronne de Renault pendant ses années difficiles, Clotilde Delbos quitte le groupe automobile. Ce départ intervient en pleine réorganisation du groupe français.