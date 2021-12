Bolloré grimpe en Bourse après l'offre de MSC sur son activité logistique en Afrique

© CHARLES PLATIAU Le groupe Bolloré gagne près de 10% mardi en Bourse après avoir reçu une offre de l'armateur MSC pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Le groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré a indiqué lundi 20 décembre avoir accordé une exclusivité au groupe suisse MSC jusqu'au 31 mars en vue d'une promesse éventuelle d'achat de l'activité Bolloré Africa Logistic, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros. Cette filiale est leader du transport et de la logistique en Afrique, se reposant sur 21 000 collaborateurs présents dans 47 pays du continent. Elle est notamment présente dans 42 ports, et opère aussi dans la logistique routière et le ferroviaire.

En Bourse ce 21 décembre, l'action Bolloré gagne 8,91% à 4,72 euros, la plus forte hausse de l'indice SBF 120 qui avance de 0,59% à 10h45. Pour le moment, il s'agit de sa plus importante progression quotidienne depuis mi-février.

Bien que l'interêt de MSC ne constitue pas en soi une surprise car déjà évoqué dans la presse, le montant de l'offre, supérieur aux prévisions, est une "très bonne nouvelle", d'après les analystes d'Oddo. Si la transaction va jusqu'au bout, le groupe pourrait réduire significativement son endettement et afficher une trésorerie nette d'environ trois milliards d'euros fin 2022, estime Oddo.

Réorganisation du groupe Bolloré

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels le 30 juillet, Bolloré indiquait que le montant de sa dette nette s'élevait à 6,85 milliard d'euros. "Une telle opération confirmerait 2022 comme année de réorganisation du groupe Bolloré avec une rotation importante du portefeuille d'actifs (...) La prochaine étape pourrait être d'augmenter sa participation dans Vivendi via un rachat d'actions et une offre publique", ajoutent les analystes, qui réitèrent leur recommandation à "surperformance".

