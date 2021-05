BofA débauche Emmanuel Régniez de Citi pour co-diriger sa banque d'investissement en France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lucy Nicholson Bank of America a recruté Emmanuel Régniez de Citigroup pour co-diriger sa banque d'investissement en France, alors qu'elle cherche à renforcer son réseau en Europe à la suite du Brexit, selon un mémo consulté par Reuters. /Photo d'archives/REUTERS/Lucy Nicholson

LONDRES (Reuters) - Bank of America a recruté Emmanuel Régniez de Citigroup pour co-diriger sa banque d'investissement en France, alors qu'elle cherche à renforcer son réseau en Europe à la suite du Brexit, selon un mémo consulté par Reuters.

Emmanuel Régniez partagera la direction aux côtés de Jérôme Morisseau et travaillera en étroite collaboration avec Stéphane Courbon et Laurent Vieillevigne, respectivement président de l'activité de banque de financement et d'investissement pour la France et vice-président de la banque d'investissement pour la France.

Avec 26 ans d'expérience en banque d'investissement, Emmanuel Régniez a travaillé pour Nomura et Credit Suisse et plus récemment Citigroup, où il a dirigé la banque d'investissement pour la France.

Son transfert intervient au moment où BofA renforce son équipe senior en France afin d'élargir sa base de clients sur ce qui constitue le deuxième marché européen des fusions et acquisitions, selon des données Refinitiv au premier trimestre.

L'année dernière, Bank of America a piloté la cession des actions Regeneron détenues pas le laboratoire français Sanofi pour près de 11 milliards de dollars (9,89 milliards d'euros).

(Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)