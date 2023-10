Boeing veut faire grimper les cadences de production du 737 MAX à un niveau inédit

La crise du Boeing 737 MAX aura in fine généré un retard industriel de 6 ans pour l’avionneur américain. Si toutefois le groupe parvient à respecter son objectif officieux, dévoilé lundi 2 octobre par l’agence Reuters, de produire 57 appareils par mois d’ici juillet 2025. Un niveau qui aurait pu être atteint selon le calendrier initial du programme dès le mois de juin 2019, avant que n’adviennent les deux crashs mortels – en Indonésie et en Ethiopie – causant la mort de 346 personnes. Non sans heurts, le programme 737 MAX est bien en train de se relever.

