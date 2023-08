Boeing reporte le vol habité de la capsule Starliner à 2024… au plus tôt

Quand SpaceX enchaîne les vols, Boeing accumule les retards. Le géant américain de l’aéronautique et du spatial a annoncé, lundi 7 août, que sa capsule spatiale Starliner serait prête au plus tôt en mars 2024, alors même que l’engin devait assurer en juillet son premier vol test habité et ce après plusieurs reports successifs. Face au succès du trublion du spatial, les difficultés de Boeing à contribuer au transport des astronautes vers la station spatiale internationale (ISS) sont criantes.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]