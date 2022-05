© The Boeing Company

Sortie d'usine pour la capsule Starliner de Boeing avant un essai crucial

Après deux tentatives ratées en 2019 et 2021, Boeing se lance dans une mission de la dernière chance pour faire voler sans embuches sa capsule Starliner vers la Station spatiale internationale. Un nouvel échec serait très préjudiciable alors que SpaceX enchaîne les succès avec son Crew Dragon. La capsule qui effectuera ce vol crucial est sortie d'usine le 5 mai au centre spatial Kennedy pour prendre la direction des installations d'ULA, afin de l'installer sur la fusée Atlas V.

Des avions Airbus pour la liaison aérienne la plus longue du monde

Qantas a conclu un contrat auprès d’Airbus portant sur 146 appareils. Parmi eux, des A321XLR et A220, qui remplaceront progressivement les modèles Boeing utilisés par la compagnie australienne. Avec des A350-1000, Qantas compte opérer la plus longue liaison aérienne au monde.

Siemens dévoile son premier train à hydrogène

Avec du retard sur son concurrent français Alstom, l'allemand Siemens a présenté le 5 mai son premier train à hydrogène développé avec la compagnie nationale Deutsche Bahn. Il doit remplacer les trains diesel sur les lignes régionales non électrifiées du pays. Le Mireo Plus H a une autonomie de 800 kilomètres pour sa version à deux voitures, selon le constructeur. DB dit avoir mis au point une nouvelle méthode qui, pour la première fois, permet de ravitailler un train à hydrogène aussi rapidement qu'un train à moteur diesel. Le Mireo Plus H doit débuter ses essais dans le Bade-Wurtemberg en 2023.

BMW et Daimler donnent les clés de leur service d'autopartage à Stellantis

La filiale de Stellantis Free2Move absorbe un acteur bien plus gros que lui dans l’autopartage. En rachetant Share Now à BMW et Mercedes-Benz, le groupe automobile poursuit son offensive dans les services, avec de grandes ambitions.

Dijon a sa Cité de la gastronomie

Avec l’inauguration de sa Cité internationale de la gastronomie et du vin le 6 mai, la métropole de Dijon renforce sa position d'acteur incontournable dans l’univers de l’agroalimentaire. Ce lieu doit célébrer le repas gastronomique des Français. Il sera une nouvelle vitrine pour les filières agricole et agroalimentaire françaises.