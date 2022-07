Boeing prépare la reprise des livraisons des 787 Dreamliner

Boeing envisage une reprise de la livraison du 787 Dreamliner, a-t-il confirmé ce 27 juillet lors de la publication de ses résultats trimestriels. Il dit travailler avec la FAA, l'Administration fédérale de l'aviation, aux étapes finales d'avant-livraison. Cela marquerait un progrès important pour la société qui s'efforce de redresser la barre dans un contexte de hausse du transport aérien.

Les livraisons du Dreamliner ont été interrompues pendant plus d'un an par des inspections et des réparations visant à corriger des défauts de fabrication et ont coûté à la compagnie environ 5,5 milliards de dollars (5,41 milliards d'euros). La production de l'appareil est quasiment à l'arrêt en attendant les livraisons. Boeing table prudemment sur un retour à une production de cinq appareils par mois sans livrer de calendrier précis.

"Même si nous naviguons dans un environnement difficile, nous progressons dans les programmes clés et commençons à franchir des étapes importantes", a déclaré le directeur général Dave Calhoun dans une lettre adressée aux employés.

Générer un flux de trésorerie disponible

Boeing assure aussi qu'il maintient l'objectif de générer un flux de trésorerie disponible dès cette année. Certains analystes se sont montrés sceptiques quant à cette possibilité , le groupe faisant face à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre qui ont entravé la production.

Boeing a enregistré une perte ajustée de 37 cents par action au cours du trimestre qui s'est terminé en juin, contre un bénéfice de 40 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'est élevé à 16,7 milliards de dollars (16,5 milliards d'euros).

Les titre du constructeur aéronautique prenait 4,2% dans les échanges avant-Bourse, même s'il a affiché une perte ajustée pour le deuxième trimestre en raison de charges liées à son unité de défense et d'espace.

Avec Reuters (Abhijith Ganapavaram à Bengalore et Rajesh Kumar Singh à Chicago; version française Augustin Turpin)