(Reuters) - Boeing Co a annoncé mercredi interrompre la production du 777X jusqu'en 2023 en raison de problèmes de certification qui retardent sa mise en service et d'une faible demande pour ce gros porteur, dont la facture s'alourdit de 1,5 milliard de dollars de surcoûts supplémentaires.

Le titre de l'avionneur américain chutait de 7% à 155,46 dollars en début de séance à Wall Street, soit son plus bas niveau depuis près d'un an et demi, après la publication d'une perte trimestrielle et la révélation de charges de plus de 1,2 milliard de dollars.

Le constructeur américain va mettre à profit le retard du 777X pour accroître les cadences de la version cargo de l'appareil à partir de la fin 2023, a déclaré mercredi le directeur général David Calhoun. Le report à 2025 de la livraison du premier exemplaire du 777X a été confirmé.

Su une note plus optimiste, Boeing a indiqué avoir soumis un projet de certification à l'organisme de réglementation américain pour le programme 787 Dreamliner — ce qui devrait permettre ensuite de reprendre les livraisons interrompues après les difficultés rencontrées par ce programme, qui ont coûté quelque 5,5 milliards de dollars.

Le 787 Dreamliner, ainsi que le 737 MAX, sont essentiels à la santé financière de Boeing, qui tente de rebondir après une série de crises majeures.

La production de 787 a tourné au ralenti le temps que le groupe américain procède à des contrôles et remédie à une série de défauts structurels du programme.

Lors de la présentation de ses comptes trimestriels, Boeing a dit être sur la bonne voie pour générer des flux de trésorerie positifs en 2022 alors qu'il accélère ses livraisons de 737 MAX.

Le constructeur a accusé une perte trimestrielle par action de 2,75 dollars contre 1,53 dollar un an plus tôt sur la base d'un chiffre d'affaires de 13,99 milliards contre 15,22 milliards de dollars il y a un an.

(Reportage d'Eric M. Johnson à Seattle et d'Abhijith Ganapavaram à Bengalore ; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)