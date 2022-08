Boeing, GE, Raytheon… Pour les géants américains de l’aéro, l’impression 3D doit se généraliser

Il faut faire de l’impression 3D un levier stratégique de compétitivité. C’est le message véhiculé par l’initiative étatique américaine Additive Manufacturing (AM) Forward, lancée en mai dernier par le président Joe Biden, qui se trouve renforcée par l’arrivée mercredi 17 août de deux acteurs de l’aéronautique : Boeing et Northrop Grumman. De quoi conforter la place prédominante du secteur au sein de ce programme, comptant déjà parmi ses participants GE Aviation, Raytheon Technologies, Honeywell et Lockheed Martin.

