Boeing et Airbus, giga-usine de panneaux solaires en France, Jean-Marc Chéry industriel de l'année... Les cinq articles les plus lus

Quels sujets vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans le top 5 : pas de nouvel avion pour Boeing avant 2030 et perspectives pour Airbus, giga-usine de panneaux solaires par Voltec Solar et l’Institut photovoltaïque d’Ile-de-France, Jean-Marc Chéry dirigeant de STMicroelectronics élu industriel de l'année...