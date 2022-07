Bodycote, lauréate du prix de l’innovation A3TS

A Nantes, les 8 et 9 juin derniers, la 48ème édition du congrès des traitements thermiques et de surfaces de l’A3TS a réuni plus de 200 congressistes, donneurs d’ordre, concepteurs, fabricants, utilisateurs, exploitants. A cette occasion, le jury a attribué à l’entreprise Bodycote le prix de l’innovation A3TS.