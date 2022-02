Bobst reprend le chemin de la croissance

La page Covid-19 se tourne pour Bobst. Le groupe suisse, spécialisé dans les machines pour l’impression et le façonnage d’emballages en carton plat et ondulé, les films et les étiquettes, termine l’exercice 2021 sur une hausse de son chiffre d’affaires de 14%, à 1,563 milliard de francs suisses (1,427 milliard d'euros), contre 1,372 milliard en 2020. Le résultat opérationnel (Ebit) s’établit à 99 millions contre 44 millions en 2020, alors que le résultat net s'élève à 93,4 millions d’euros, un montant six fois supérieur à celui de 2020. La hausse du chiffre d’affaires est essentiellement imputable à la croissance organique.

