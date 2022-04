Bobst rend ses presses pour étiquettes plus modulaires

Digital Master : tel est le nom de la nouvelle gamme de presses pour l’impression d’étiquettes que Bobst vient de lancer sur le marché. Le constructeur suisse fait en réalité évoluer la Master DM5, une machine déjà présente à son catalogue, afin de la rendre beaucoup plus modulaire et évolutive. Le but, explique le groupe, est de pouvoir produire tous types de travaux sur la même machine avec un seul opérateur et faire en sorte que la ligne puisse évoluer dans le temps. Comme son ancêtre, la Digital Master incorpore, en natif, un moteur jet d’encre Mouvent et des postes flexo, pour l’impression, puis différents postes d’ennoblissement et de découpe. Elle est donc taillée pour répondre aux petites séries comme aux grandes, du fait de la présence des têtes numériques.

[...]