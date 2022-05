Dans sa célèbre chanson « Et moi, et moi, et moi » Jacques Dutronc parlait de 700 millions de Chinois… À Rinteln, en Basse-Saxe (Allemagne), chez GDP Foodpackaging, c’est plutôt de 750 millions de boîtes à pizza dont il est question depuis le 1er janvier dernier, date à laquelle cette usine ultramoderne a été inaugurée. Emballages Magazine s’était fait l’écho de la création de ce site de tous les records, dans son dossier dédié à l’impression publié en avril 2021.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]